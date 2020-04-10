3月人民幣貸款增2.85萬億元　M2按年增10.1%

撰文：李文杰
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3月末，廣義貨幣（M2）餘額208.09萬億元，按年增長10.1%，增速分別比2月末和2019年同期高1.3個和1.5個百分點。
中國央行官網數據顯示，3月，狹義貨幣（M1）餘額57.51萬億元人民幣（1元人民幣約合0.1422美元），按年增長5%，增速分別比2月末和2019年同期高0.2個和0.4個百分點；流通中貨幣（M0）餘額8.3萬億元，按年增長10.8%。一季度淨投放現金5,833億元。
3月末，本外幣貸款餘額165.97萬億元，按年增長12.3%。月末人民幣貸款餘額160.21萬億元，按年增長12.7%，增速比2月末高0.6個百分點，比2019年同期低1個百分點。3月當月人民幣貸款增加2.85萬億元，按年多增1.16萬億元。
一季度人民幣貸款增加7.1萬億元，按年多增1.29萬億元。分部門看，住戶部門貸款增加1.21萬億元，企（事）業單位貸款增加6.04萬億元。其中，短期貸款增加2.3萬億元，中長期貸款增加3.04萬億元，票據融資增加6,305億元。
3月份，為應對新冠肺炎疫情對社會經濟造成的衝擊，中國央行投放了近萬億的流動性。（新華社）
3月末，本外幣存款餘額206.42萬億元，按年增長9.2%。月末人民幣存款餘額200.99萬億元，按年增長9.3%，增速分別比2月末和2019年同期高1.2個和0.6個百分點。
一季度人民幣存款增加8.07萬億元，按年多增1.76萬億元。3月當月人民幣存款增加4.16萬億元，按年多增2.44萬億元。
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