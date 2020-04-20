【新冠肺炎】疫情致大型主權基金蝕逾5200億

新冠肺炎疫情蔓延全球，疫情重創投資市場及股市，統計顯示，全球幾家最大的主權財富基金，年初至今虧損約670億元（美元‧下同)，折合約5226億港元。

IE Center for the Governance of Change主權財富研究主管Javier Capape，根據15家初始投資超過10億元的基金數據，然後得出上述的賬面損失分析。金融股下跌，成主權基金虧損原因。其中約400元虧損，來自中投公司旗下一家子公司持有的中國金融機構股票，如四大銀行建設銀行（0939）、工商銀行（1398）、中國銀行（3988）和農業銀行（1288）。

Refinitiv數據指，卡塔爾投資局（QIA）2008年購買瑞士信貸的股份，現在持股5.21%，及持有巴克萊5.87%股份。挪威的主權財富基金則持股4.98%，新加坡的淡馬錫目前持有渣打銀行（2888）16%股份，亦在危機前的2006年已經進行了初步投資。這三家銀行的股價，今年累計下跌39%至49%。

另外，石油價格暴跌，導致基於石油的財富基金遭受重創。上月，國際金融協會（IIF）估算，到年底時海灣的主權財富基金資產因股市的虧損及政府資金緊張提走資金的因素而令到其縮水達2，960億元。

Capape指出，在當前全球經濟大面積封鎖期間，能取得回報的似乎是倉儲、物流領域內的投資。

又稱，全球特別是歐洲的許多倉庫都歸主權財富基金所有，這場危機也突顯了向電子商務領域的發展。許多從事食品或其他運輸服務的初創公司都被主權基金控股，如優步（Uber）、Grab或滴滴出行等。