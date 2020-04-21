【油價暴跌】紐約油價史上首現負數　特朗普宣布購買7500萬桶原油

據彭博社4月20日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）在當天舉行的白宮新聞發佈會上表示，在國際原油油價低迷之際，美國計劃購買7,500萬桶原油並將它們添加至國家戰略石油儲備中。

新冠肺炎疫情導致原油市場需求下降，進而使原油價格走低。（Reuters）

特朗普表示，目前原油對很多人來說「十分有趣」，因為過去很長一段時間其價格都是居高不下，而美國將首次以合適的價格購買它。

對此報道指出，雖然特朗普試圖在油價創下歷史新低的時候幫助美國石油公司，但隨着本次新冠肺炎（COVID-19）疫情對原油需求的影響不斷加深，原油價格未來將繼續下跌，比如美國西德克薩斯中質原油（WTI） 5月期貨報價就在20日當天曾一度跌至負值。

據了解，由於WTI 5月合約將在4月21日進行交割，為避免被強制平倉，部分交易者往往會提前平掉5月份的合約並重新建倉下6月的合約，此舉通常會導致油價在當天大幅下跌，但受新冠肺炎以及剛剛結束的原油價格戰等因素影響，此次WTI 5月期貨報價一度跌至負值，意味着原油運輸成本和儲存成本已經超過原油本身的價值。

截至4月20日美股收盤時，美股能源設備服務板塊下跌4.54%，石油天然氣板塊下跌2.14%。其中全球市值最大的石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）20日收盤價為每股41.18美元，較上一交易日下跌4.72%。