證監會﹕確保香港市場全面開放　營運如常

證監會指出，會堅定不移地積極應對新冠肺炎疫情，對香港資本市場帶來的重大影響，有關對策涵蓋一眾由證監會監管的經紀﹑資產管理人及其他市場中介人﹑上市公司及港交所（0388）。

證監會行政總裁歐達禮指出，當局對新冠疫情所採取一切措施，均以確保香港國際市金融市場能在極端艱難情況下，以高效率﹑有效及能抵禦衝擊的方式運作為目標。他亦向所有持份者保證，當局會採取一切必要措施，確保香港市場保持全面開放，營運如常。

證監會又指出，新冠疫情引致全球市場出現劇烈波動的情況，因防疫而採取的特別工作安排，及其他緊急措施為金融業帶來重大運營挑戰，因此當局採取彈性處理方式，確保市場繼續續妥善運作並保持運侏，並保持高度廉潔穩健，投資者利益亦同時得到保障。

證監會又指出一直與香港各結算所保持緊密聯繫，確保交易所制訂的保證金政策能適東應付所面對的風險，並同時對潛在順周期效應保持敏感度。這場危機爆發至今，證監會一直密切觀衍生工具市場及沽空數據，確保這兩個領域的活動不會帶來任何金融穩定性或系統性風險。香港具有穩健沽空監管制度，該制度是專門為遏止任何可能扭曲市場正常價格探索功能的情況而設計，並同時肯定沽空活動潛藏的好處。