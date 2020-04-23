金沙首季轉虧1.66億美元　母公司稱零收入可以維持18個月

新冠肺炎疫情對澳門旅遊及博彩業造成沈重打擊。金沙中國（1928）公布截至今年3月底止首季業績，期內轉盈為虧，虧損1.66億元（美元‧下同），首季淨收益為8.14億元，按年跌65.1%。

今年首季金沙中國資本開支為3.2億元，當中包括於澳門2.41億元的建造﹑發展及維修活動。

公司又指出，期內威尼斯人項目首季經調整物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為4,900萬元，按年大跌86.4%，EBITDA利潤率下跌24.6個百分點至15.6%。淨收益為3.15億元，減少64.9%。

稱澳門及新加坡項目續推進

金沙中國母公司Las Vega Sands（LVS）主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson指出，對復甦抱持樂觀態度，加上公司財力可以繼續執行已宣布的澳門及新加坡的資本開支，又指出現時在澳門﹑投資額達22億元的資本開支項目進展良好，目前並非暫停或放慢澳門投資項目的時候。

他又預期在5月下旬及6月，對放寬旅遊限制感到樂觀，相信有關限制會以循序漸進的方式逐步取消，而各種防疫措施會維持若干時段。

在回應有關流動資金問題時，LVS行政總裁兼財務總裁Dumont指出，集團擁有充足資源，在「按近零」收益的環境下維持約18個月，並同時繼續維持LVS集團在澳門及新加坡現有發展計劃。