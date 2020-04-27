本港3月進出口貨值齊挫　分別按年跌5.8%和11.1%

政府統計處今日公布3月份對外商品貿易統計數字，3月本港整體出口和進口貨值分別按年下跌5.8%和11.1%。政府發言人表示，輸往內地的出口隨着內地經濟活動逐步恢復而反彈，但輸往許多其他主要市場（包括美國和歐盟）的出口則進一步急挫。

統計處指，今年3月商品整體出口貨值為3,236億元，按年下跌5.8%；3月商品進口貨值為3,584億元，按年下跌11.1%；期內錄得有形貿易逆差347億元，相等於商品進口貨值的9.7%。

2020年首季商品整體出口貨值按年下跌9.7%；同時商品進口貨值下跌10%；首季錄得有形貿易逆差1,038億元，相等於商品進口貨值的11.1%。

3月份輸往亞洲的整體出口貨值，按年上升3.2%，當中出口內地貨值升幅最大，增加8.4%。（資料圖片）

出口內地貨值按年增8.4%

以地區劃分，3月份輸往亞洲的整體出口貨值按年上升3.2%，當中內地大升8.4%。然而，輸往印度急跌17.2%、泰國跌15.6%、新加坡跌14.5%。輸往其他地區的整體出口貨值則錄得跌幅，其中英國急跌34.2%、德國大跌33.1%和美國大減29.3%。

進口方面，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，當中美國大跌29.5%、馬來西亞少19.6%、內地跌14.1%；相反來自越南升24%、新加坡升9.8%、台灣升9.7%。

若以貨品劃分，今年3月部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「非金屬礦物製品」，按年減136億元或62.2%；然而「電動機械、儀器和用具及零件」增104億元或8%。同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」，按年減少102億元或16.6%；然而「動力產生機械及儀器」的進口貨值則上升20億元或25.9%。

政府發言人表示，2019冠狀病毒病疫情令全球經濟活動出現嚴重收縮，令本港商品出口短期內仍將顯著受壓。（資料圖片）

政府發言人：本地商品出口短期仍受壓

政府發言人表示，商品出口在3月份仍然疲弱，以貨值計按年下跌5.8%。輸往內地的出口隨着當地經濟活動逐步恢復而反彈，但輸往許多其他主要市場（包括美國和歐盟）的出口則進一步急挫。

展望未來，由於2019冠狀病毒病疫情自3月以來在全球蔓延，並令全球經濟活動出現嚴重收縮，香港的商品出口短期內仍將顯著受壓。政府會繼續密切留意有關情況。