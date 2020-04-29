滙豐指還息不還本安排延伸至房委會資助屋　恒生稱積極籌備

滙豐表示，將延期償還住宅按揭貸款本金（「還息不還本」）安排延伸至香港房屋委員會資助出售單位之按揭，以加強支援受新型冠狀病毒疫情影響的個人客戶及家庭。

由2020年5月4日至10月31日，滙豐將擴闊「還息不還本」安排的適用範圍至房委會旗下資助出售單位，包括居者有其屋計劃、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租者置其屋計劃和綠表置居計劃的一手市場及第二市場的住宅物業。有關按揭客戶可以申請延期償還本金最多12個月。

另外，若客戶的按揭貸款涉及發展商所提供二按財務安排，亦可向滙豐提出「還息不還本」申請。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston） 表示，疫情對社會造成影響，客戶亦可能面對突如其來的經濟壓力，該行當務之急是全力為客戶提供多方面支援，減輕他們的短暫財務困難。該行會繼續因應疫情變化，積極配合客戶的不同需要。

恒生：支持金管局聯同銀行公會及房委會措施

恒生銀行表示，支持金融管理局聯同銀行公會及房委會的措施，正積極籌備將按揭貸款「還息不還本」安排延伸至房委會的資助出售單位，並由5月4日開始接受申請。該行致力與客戶攜手共渡時艱，早前為個人客戶提供多項紓緩措施，例如按揭貸款「還息不還本」、減免信用卡利息、豁免逾期手續費或重組貸款方案等。