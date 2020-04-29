新秀麗料今年首季銷售淨額跌26%　EBITDA將按年大減

新秀麗（1910）公布截至今年3月底的季度，銷售淨額預期按年減少26%；又指出在3月的這個月，銷售淨額預期較去年同期減少55%。今年首季除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）預期為小額正數，惟與去年同期相比將大幅減少。

公司又預期，新冠肺炎的影響，在今年首季業績會反映若干影響，預料有關影響會在今年第二季，甚至可能在今年餘下期間業績充分反映。

公司指出疫情全球蔓延導致銷售額下跌，促使需要透過取消訂單等方法減低生產，以便於銷售額下跌情況下協助管理存貨水平。由於疫情地域範圍擴大，公司在比利時﹑匈牙利及印度的自有及營運廠房已自今年3月起關閉，現時仍未恢復營運。

該公司又指出與若干貸款人及金融機構訂立信貸協議的修訂協議，根據2020年再融資條款，該經修訂信貸協議就下述融通作出規定，一筆為數8億美元的經修訂優先有抵押A定期貸款融通，以及一筆為8.5億美元的經修訂循環信貸融通。2020年再融資將優先有抵押A定期貸款融通及循環信貸融通的到期日延長2年，利率下降12.5個基點，重置本金攤銷時間並通過增加2億美元循環信債融通提供額外流動資金。2020年再融資對B定期貸款融通條款，並無構成任何影響。

今年不派股息

公司指出已透過裁減人手﹑減薪及放無薪假﹑關閉門店﹑取消非必要開支及大削資本開支營銷費用等節流措施，又指出今年不會派發股息。

公司表示自3月20日從循環信貸融通提取8.13億美元借款，因此截至今年3月31日，現金及現金等價物為11.68億美元，按年增加152.5%。