美股反彈是假象？　專家稱危機比雷曼更嚴重　有人博Tesla見5美元

道瓊斯指數由今年2月中的歷史高位29568點，一度狂瀉11354點或38.4%，至3月23日的低位18213點。不過，隨著各國央行暴力救市，聯儲局更推出「無限QE」，美股於低位報復性反彈，累計回升超過5000點，並於4月踏入「技術性牛市」。

倘以點數看，今次疫情導致的經濟危機是否僅維持兩星期便結束？香港德美利證券行政總裁梁偉基（Gary）則較為謹慎，認為今次危機比雷曼風暴更嚴重，相信沒有可能在2至3周後便完結。不過，若果市場仍然看好疫情改善後，經濟迅速復甦，他亦推薦買入醫療服務及通訊服務板塊。

最近美股從低位急彈超過兩成，更踏入「技術性牛市」，股市、經濟是否已經復甦？梁偉基指出，雷曼風暴至今的大牛市，技術上S&P500標普指數的上升通道底部大約在2480點，事實上標指3月已告失守，低見2191點，確認大牛市結束。不過，經過一輪救市方案出台後，股市出現急劇反彈，近日更重上2900點水平，接近今年2月底水平。但梁相信，這純屬技術性反彈，並非真正復甦。

梁偉基不相信是次危機只需2至3周便度過，更比雷曼風暴更嚴重。（黃寶瑩攝）

經濟危機比雷曼時更慘

觀乎目前美國經濟數據，難言靚仔。據當地新申領失業救濟人數最新統計，估計過去6星期美國合計有逾3,000萬人新失業，料失業率高達16%；3月美國零售銷售勁跌8.7%，屬史上最大的按月跌幅；美國工業生產指數按月跌5.4%，創1946年以來最大跌幅。「假設S&P500回落至2500點，對應中美貿易戰之前的水平，當時有否出現目前這樣差的經濟數據？沒有！」再者，參考當年雷曼爆煲後，股市由下跌至尋底，需時長達近半年時間，若是次危機只經歷2至3周便完結，「這是不太可能的」。

梁偉基坦言今次的危機比雷曼事件更嚴重，當時電曼只是一個板塊爆破，由樓市到按揭市場，牽連金融及勞動市場爆破，「但今次疫情帶來的危機直接影響勞動市場，並且不局限於歐美，是全球危機，因此料比雷曼事件更難復甦！」他相信，事情的轉捩點，還在於各地央行的救亡措施，以及能否出現疫苗改變疫情發展。話雖如此，亦難以改變對經濟帶來的結構性威脅。

危機當前，那麼為何美國股市仍能夠反彈急劇？梁偉基認為，這是由於市場對疫情導致企業債和垃圾債爆破最感憂慮，不過美國推出「無限QE」救市，聯儲局主席鮑威爾更宣布買債規模包括垃圾債，加之美國總統特朗普稱會用盡一切方法支持油企，相信美國本土企業或許能夠支持得住。

梁偉基認為，Tesla是一隻有炒作概念的股票，但認為基本面不容樂觀。（Tesla）

Tesla期權行使價低見5美元！

近期美股的反彈浪中，納斯達克指數彈力最強，由6600點急升至8000點以上，難免令市場懷疑一些科技股埋藏另一危機。以Tesla為例，其股價由3月低位350美元，已反彈逾1倍，至近日高位805美元；可是，Tesla 2019年全年虧損共8.62億元，目前市盈率已是 -160倍，在疫情下2020年業績亦不容樂觀。「Tesla係一隻有炒作概念嘅Stock，但由始至終最重要係睇基本面。負百幾嘅市盈率，加上依家油價跌到咁平，點解我要畀一個Premium﹙溢價﹚去買一隻電動車股？」

說得興起，梁偉基即席打開Tesla的期權列表（Option chain），Tesla到期日最遠的期權為2022年6月，行使價最低5美元，較現價低99%，「即係代表有人覺得Tesla於2年後跌至5美元，你可以話Market maker好極端，但佢唔係傻，而且有1.2萬張Contracts係相信Tesla會跌至5美元」。至於Apple同樣是2022年6月到期的期權，最低行使價是115美元，較現價僅低約6成。

倘投資者亦認同科技股估值過高，又有甚麼行業能夠追落後，甚至值得長線持有？梁偉基推薦醫療服務及通訊服務板塊。其中醫療服務板塊的ETF，例如XLV，PE較大市略低，只有14.8倍，預期盈利增長達3.6%，跑贏大市；至於通訊服務業PE，大約16.7倍，預測盈利增長1.5%，其中Netflix（NFLX）受惠「宅」概念，訂閱人數有驚喜增長。另外，他亦提到迪士尼（DIS），「雖然樂園封咗，但其實樂園收入只佔整體3成，其餘7成的業務收入來源均不太受疫情影響。」

梁偉基建議，假如投資者看好油價反彈，可留意風險分散的能類板塊ETF如XLE，當中持倉包括全球最大石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）。（路透社）

市場驚現「負油價」 能源ETF分攤風險

除了股票投資之外，近期原油亦是投資者關注重點之一。5月期油出現「負油價」，霎時成為全球焦點，德美利客戶對原油的查詢亦有所增加。不過，梁偉基認為目前油市基本面仍然「供過於求」，建議客戶注意風險，「若客戶連買賣原油ETF都無試過，都建議唔好買賣Future」。

他分析指，整個能源板塊未來12個月的市盈率（PE）已高達150倍，而S&P500指數PE只有17.3倍；並預期能源板塊的公司盈利將按年急瀉89%，S&P500僅料跌8.5%，反映能源板塊將跑輸大市10倍。不過，梁偉基直言若投資者仍看好油價反彈，他建議分散投資，可留意能源類ETF如XLE，該ETF持倉超過20家能源公司，包括雪佛龍（CVX）、埃克森美孚（XOM），而且業務不限於原油，風險相對較小。他又提醒投資者，市場上有些原油的槓桿ETF，例如ProShares Ultra Bloomberg Crude（UCO），但跌幅可能超過槓桿倍數本身，必須注意。