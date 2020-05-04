金管局﹕銀行無收緊放貸　未見私人或按揭貸款壞賬明顯增加

香港經濟在今年首季飽受武漢肺炎疫情衝擊，不過銀行業貸款仍有增長。金管局副總裁阮國恒指出，今年首季銀行業整體貸款額增長2.8%，年化率增幅超過10%，反映出銀行業在疫情下並無收緊放貸。他又指出縱使首季貸款幅度不及以往，惟年化率逾10%屬符合目前經濟情況，並可以為經濟帶來支持。

他又指出目前零售銀行特定貸款質素仍屬良好，以及處於歷史低水平，暫不關注信貸風險；業界預期信貸成本有上升趨勢，信貸成本有上壓力。

在談及本港家庭負債佔本地生產總值（GDP）比率升至80%時，總裁余偉文指出與香港經濟下行，私人銀行客戶借貸投資金融市場，及按揭貸款亦有增加，強調當局會與銀行密切監察客戶擔保資產是否足夠。

家庭負債情況健康

他又指出目前仍未發現私人或按揭貸款壞賬有明顯增加，可是隨著經濟轉差，壞賬情況在往後時間浮現。本港流動金融資產或存款佔GDP比重仍相當高，認為香港家庭負債情況健康。

另一方面阮國恒又指出，截至今年4月24日，銀行業界共批出1.4萬宗企業客戶紓囝措施申請，涉及金額為930億元，以及7,700宗個人客戶申請，涉及金額為210億元。

此外余偉文指出，現時本港電子零售支付百花齊放及高效率，無須要從央行層面發利電子貨幣。可是跨境支付層面，或需要進一步應用電子貨幣，並與泰國央行進行試驗計劃，金融科技有助提升跨境貿易融資改善支付效率。