去年香港綠色債券發行量達26億美元

氣候債券倡議組織發布2019年香港綠色債券市場簡報。去年來自6家香港發行人的綠色債券達到26億美元（約202億元），與2018年相比下降5%。香港發行人綠色債券累計發行總額達到71億美元（約550億港元）。

去年市場迎來香港政府發行的首批綠色債券，以及綠色債券募集資金用途最廣泛的一年。

低碳建築是綠色債券募集資金最大的投放領域，佔年度發行量的61%，創歷來新高。85%的綠色債券發行至少具有一種類型的外部核查。81%的綠色債券在發行後進行信息披露。

2018年在香港安排和發行的綠色債券規模總計100億美元（約780億港元），反映香港作為金融中心的角色。

香港具潛力推動亞洲區綠色融資

展望2020/21年值得關注的三大趨勢，包括：大灣區城市之間的協同效益增加，即是通過大灣區綠色金融聯盟共同努力，使灣區綠化並推進綠色投資；加強綠色金融和與氣候有關的風險披露，即是提升「氣候相關金融信息披露工作組」(TCFD) 建議的採用和基於環境、社會、企業管治(ESG) 的披露和透明度；以及，加速綠色轉型，即是鼓勵私營部門參與尋求綠色和綠色轉型的投資。

氣候債券倡議組織首席執行官Sean Kidney表示，最新市場簡報顯示，香港持續關注綠色金融，通過制定新政策來鼓勵綠色轉型和可持續金融。對於中國大陸以至整個亞洲區的疫情後復蘇相關的綠色融資以及長期的低碳轉型投資，香港具有巨大的潛力發揮推動作用。

金管局外事助理總裁陳維民表示，2019年是香港綠色債券市場富有成果的一年，債券類別更趨多元化，超過一半的發行人是首度在港發行綠債，香港具競爭力的綠債平台是建基於政府強有力的支持政策、深厚的人才資源和廣闊的投資者基礎，香港政府首次發行的綠色債券更為市場提供了重要的新基準。