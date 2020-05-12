利豐表決私有化　小股東楊生無奈支持：作價低都「無仇報」

利豐（0494）獲大股東馮氏股東聯同物流投資公司GLP提出私有化，作價為1.25元，作價較公布前收市價有1.5倍溢價。集團今日舉行法院會議及股東特別大會，表決私有化提案。

楊生指出支持私有化，就算作價低亦無辦法。（歐嘉樂攝）

股東：作價低都「無仇報」

股東楊生支持私有化，他稱「捱左好多年」，對於是次私有化作價，他稱「仇就無得報，大家（股東）要接受，唔係就玩死自己，就算（作價）低就無辦法，起碼拎筆錢，好過維持喺幾毫子。」

趙麗娟指出，利豐管理層一直為股東及供應商著想。（歐嘉樂攝）

利豐前管理層、滬港專業人士協會會長趙麗娟以股東身分出席股東會時表示，相信公司不會草率作出私有化決定，指管理層一直為股東及供應商著想，「要作出呢個（私有化）決定都痛」。

她提到利豐已在70年代不再做「中介人」角色，發展供應鏈管理，近年亦積極投資數碼化轉型，並指美國經濟對公司帶來影響，在很多企業亦同樣出現。

股東陳先生批評，大股東在股價低殘時才提出私有化。（林樂謙攝）

股東陳生稱從2010起多次購入股份，共持有約20萬股，曾在50多元時買入利豐股票，一拆二後，於20多元時再入市，「起碼蝕300、400萬」。他認為公司在市況低迷下，提出私有化收購從前高價買入的股票，招數十分卑鄙，故反對私有化方案。

股東何太亦反對通過私有化，她於2012年買入數萬股利豐打算收取股息，直言當年利豐做得不錯，從事物流及成衣採購業務，即使見到股價低殘仍打算共渡時艱。她認為私有化只對公司有利益，對股東則全無利益，是次作價太低，不能接受。

小股東何太直言，私有化作價太低，不能接受。（歐嘉樂攝）

對於小股東的疑問，管理層在場上作出回應。據現場消息指出，利豐大股東股價處於歷史最低時選擇私有化，主席馮國綸稱是時勢所逼，「並非我哋選時候，而是時候選我哋！」

若私有化成功將結束28年上市身份

根據以協議方式私有化要求，利豐須在法院會議上，得到無利害關係股東最少75%投票權的股東批准，不超過10%的反對，以及至少一半親身出席參與投票的股東，投贊成票才能通過。

早前持股約10.9%基金股東Silchester已暗示接受私有化方案，惟有報道指，利豐自提出私有化後，有股東將股票由證券行提取，轉到中央結算作實貨持有，亦有基金公司註冊碎股，料為增加可投票的股東人數。

馮氏家族持有利豐約32.33%股權，私有化議案通過後，將會結束其接近28年上市身份，並將以同股不同權方式運作，馮氏持六成表決權，惟持股僅32.33%，GLP則持四成表決權，持股達67.7%。

市值曾高達2000億元

利豐集團，由馮柏燎及李道明在1906年創立，從事全球出口貿易及零售業務，現時由馮氏家族第四代掌舵。

至於今日就私有化進行表決的利豐，於1992年上市，為馮氏集團其中一員，主要供應鏈業務。曾為藍籌股多年，在2011年市值曾超過2,000億元，股價創下25.98元的歷史高位。惟在全球數碼化及電商崛起後面臨巨大挑戰，目前利豐股價為1.16元，較歷史高位狂瀉95%。