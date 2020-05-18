三星正在失去印度市場　第一季印度手機出貨量倒退

作為全球第二大智能手機市場，印度向來被多家手機品牌看重。曾在印度市場佔據較高份額的韓國三星電子（samsung），其市場份額正在流向中國小米、OPPO等手機制造商。

市場分析機構Canalys發佈的報吿顯示，2020年第一季度的印度手機市場，小米、vivo、Realme和OPPO四家中國手機品牌都實現了出貨量的增長，前五名中只有韓國三星的出貨量出現下跌。

2020年第一季度，小米在印度的市場份額為30.6%，vivo佔據了近20%的市場份額，超越三星的18.9%。

探究三星能在印度打開市場的原因，與其在印度早早鋪設了線下網絡有關，但對於互聯網渠道的開拓，三星則慢了一拍。據業內人士透露，「2016年、2017年開始，很多品牌開始做印度電商渠道了，三星到了2019年才開始在印度佈局它的電商產品。」

2016年，三星Note7手機多次發生爆炸事件，在當年的10月宣布召回全部已售Note7手機。爆炸事件破壞了消費者對三星手機品牌的信任，導致三星在中國市場一蹶不振，目前三星在中國的市場份額至剩下1%左右，三星在中國的市場份額曾一度高達20%。