劍橋大學發佈「恐怖數字」：若全球大蕭條　經濟或損82萬億美元

劍橋大學法官商學院風險研究中心數據顯示，若發生美國以及全球經濟「經濟蕭條」的情況下，全球經濟未來５年內將損失達82萬億元（美元‧下同）。

據《騰訊網》報道，數據顯示，在「經濟蕭條」的情景下，新冠肺炎疫情大流行在5年內可能會給全球經濟造成82萬億美元的損失。該研究中心的「樂觀」估計是，疫情在5年內將造成3.3萬億美元的經濟損失，此外共識預期為26.8萬億元，佔5年GDP的5.3%。

美國確診病例超154萬例，50個州已不同程度開放。（AP）

至於美國，未來5年內該國會因新冠疫情損失5,500億元至19.9萬美元。

可以肯定地說，當前金融市場並沒有將全球經濟衰退考慮在內。數據顯示，較比3月份觸及的低位，標準普爾500指數已經上漲逾30%。

英國基金經理人施羅德的首席經濟學家基斯·瓦德（Keith Wade）指出，如果劍橋大學發佈的數據聽起來太怪異的話，不妨試想一下，新冠疫情過去四十年後，資產的增長和回報率仍然有可能令人感到沮喪。

法國巴黎銀行英國經濟負責人保羅·霍林斯沃思（Paul Hollingsworth）表示，新冠疫情可能會帶來結構性改變，其中包括家庭儲蓄增加、更多的貿易保護主義，供應鏈的重新排序以及更大規模的數字化。

他說：「我們可能會看到人們想要保持更多的資金緩衝，因為他們可能既擔心工作前景，又擔心收入。」霍林斯沃思還擔心，未來的醫療支出和稅率也可能會給消費者帶來影響。