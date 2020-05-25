人行警告：內銀年內利潤或現負增長

中國人民銀行研究局課題組在《中國金融》撰文提出警告，表示隨着實體經濟困難向金融領域傳導的滯後效應逐漸顯現，以及一些政策因素的影響，銀行後期不良貸款處置和資本消耗壓力明顯加大，銀行利潤增速可能下滑，不排除年內出現零增長或負增長。

人行報告稱，根據統計，2020年第一季，商業銀行實現淨利潤達6,001億元人民幣（下同），按年增5%，增速比去年同期跌4.4個百分點。人行解釋，銀行利潤增長主要源自銀行業資產規模擴張和管理成本收入比的下降，而第一季面對疫情衝擊，為打贏疫情防控阻擊戰及推動經濟社會發展，須提供有力金融支持，銀行資產規模擴張近期明顯加快，故帶動銀行利潤增長。

值得關注的是，由於金融周期與經濟周期不完全同步，不良貸款的風險暴露有一定滯後性，加之疫情以來銀行業對企業實施延期還本付息等政策，在資產品質承壓情況下，後期銀行恐面臨更大的不良貸款處置和資本消耗壓力。

報告指，2020年第一季，商業銀行不良貸款餘額達2.61萬億元，比上年同期增加4,549.9億元，僅第一季就增加1,985.9億元，佔比達新增額的43.6%。同期商業銀行不良貸款率為1.91%，比上年同期升11個基點。

銀行須做好預案 應對不良貸款或反彈

下一階段，金融業須擔負起穩企業、保就業的金融支持。中小微企業貸款延期還本付息政策再延長至2021年3月底，對普惠型小微企業貸款應延盡延，並與其他困難企業貸款協商延期。實體經濟難題勢必將逐步傳導到金融領域，銀行不良貸款上升壓力將進一步增大。人行指出，銀行有必要做好預案，應對可能出現的不良貸款反彈，更好支持實體經濟發展。