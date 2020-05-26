美團市值破1000億美元　王興：向2025年日均1億訂單前進

美團點評（3690）季績超預期，今早股價升超6%破頂，高見134.3元，市值逾7,800億元，折合1,000億美元，成為騰訊（0700）、阿里（9988）後第三家破千億美元的中國上市互聯網企業。

王興昨日在業績會表示，中短期而言，疫情在接下來的幾個季度仍存在很多不確定性，例如它在其他國家的發展以及對全球經濟的潛在負面影響。

他說，中國的外賣服務與消費能力和信心密切相關，因此，將無法完全免受全球性潛在衰退的影響，長遠來看，認為疫情將為外賣行業帶來積極的結構變化。

他指，儘管疫情出現了短期挫折，但美團仍將繼續前進，到2025年每天達到1億個訂單，每單賺到1塊錢的經營利潤。

共享單車是運輸業重要組成

此前，美團傳訂購100萬架共享電單車，王興在會上確認，並指共享單車將是運輸業非常重要的組成部分。將更好地滿足消費者對高頻短途出行的需求，增加他們對平台的粘性，並擴大與其他本地服務的交叉銷售機會。

他說，全國數百萬輛黃色自行車能夠增加美團的品牌知名度，將進一步有益於平台的整體品牌和流量獲得。

王興又說，對於現有的自行車，美團計劃在今年內完成剩餘300萬輛舊自行車的更換，預計一半以上的替換將在第二季度完成。