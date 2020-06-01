高盛料未來三個月人民幣對美元匯率將貶至7.25

據《彭博》引述投資銀行高盛（Goldman）最新發表的報告指出，由於美國對華政策不確定性給人民幣造成壓力，預計未來三個月內人民幣對美元匯率將跌至7.25並創下自2008年以來的最低水準。

高盛分析師Zach Pandl等人在報吿中指出，中美兩國的爭端現已涵蓋了一系列短期內不太可能得到解決的問題，而在過去的一個月裏，中國央行對人民幣逐漸貶值一事也表現出一定的容忍度，因此預計持續性資本外流會令人民幣匯率承壓，未來三個月內人民幣兌美元匯率將跌至7.25，未來六個月內將回升至7.15，而在一年後會回升至7。

此外這些分析師們還表示，儘管如此，美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日在白宮就「港版國安法」宣佈的對華反制措施是「溫和的」，因此不應被視為具有實際意義的中美緊張關係升級，短期內兩國緊張局勢不會升級至2019年時的水準。

據瞭解，進入2020年以來，人民幣對美元匯率走勢大起大落。比如1月20日人民幣對美元匯率盤中一度漲至6.8408，同天離岸人民幣對美元匯率盤中一度漲至6.8456，創下自2019年7月以來新高。

但進入5月後，人民幣匯率走勢就以貶值為主，截至目前人民幣對美元匯率為7.1315。