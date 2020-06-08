港版國安法｜恒地李家傑：希望社會珍惜香港前途

恒基地產（0012）及恒基發展（0097）舉行股東週年大會。

對於港版國安法的推行，聯席主席李家傑認為香港目前面臨的困境有目共睹，相信國家有責任去做應該做的事，因為沒有穩定的環境，大眾的努力便會白費，又稱香港有良好基礎，希望社會珍惜香港的前途。

聯席主席李家誠稱，在過去的疫情期間公司與租戶共度難關，集團由2月至今持續向零售租戶提供租務優惠，幅度由2成至6成不等。不過，整體集團的租金收入僅下跌一成，因為大部分租金收入來自寫字樓部分。

近日屢傳國際金融中心寫字樓有租戶希望提前退租。（黃金棋攝）

IFC有個別租戶退租 有新租務需求

李家誠又提到，雖然近期旗下國際金融中心寫字樓有個別租戶有意退租，他不作個別評論，但明言當有租戶退租時，便已經接獲新的租務需求。

李家傑補充，由於中國政府的疫情工作做得不錯，復工快、反應快，中國地區的租金收入僅下跌2%，大概減少約2,000多萬元。

而李家誠認為，近期香港樓市十分暢旺，尤其5月份疫情有所緩和，一﹑二手住宅交投達6,000伙，反映中小型需求很大，樓市朝向健康發展。

元朗千色店將有超市開幕。（資料圖片）

千色店發展超市業務

另外，有關恒基發展的零售方面，李家誠稱零售業務如千色店等百貨業務，主要銷售日常生活用品，在疫情下影響較少，未來更為發展超市業務，包括尖沙咀中間道及元朗千色店都有超市開幕。

關於恒地未來的派息及紅股政策，李家誠強調派息審慎穩定，視乎當年的業務發展，以及未來幾年的業績預測。被問及其父親、恒地創辦人李兆基近況時，李家誠透露，父親身體狀況好好，好開心日日可以與孫仔、孫女玩樂，尤其早前爆發疫情期間，家人增加相處時間，又稱李兆基不時關心公司事務。