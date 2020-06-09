【5G】收集數據「去名化」不涉私隱　料車聯網、遙距醫療率先應用

5G網絡4月在香港正式推出，大家都關注5G何時能夠普及應用。科技園電子、信息及通訊科技群組及智慧城市科技平台高級總監楊天寵指，隨著5G網速提高，手機應用的用戶體驗會大大提高，例如遊戲、串流等娛樂體驗。

此外，5G的商業潛力亦巨大，楊天寵指，5G的關鍵在於擁有高速、低延遲，在行業應用方面，預料車聯網、遙距醫療是可率先在港落地的項目，又透露科學園已開放小量地方，讓企業試行無人駕駛汽車。

5G技術涉及收集數據，問到私隱的關注，會否拖低本港智慧城市的發展，楊天寵指，5G所收集的數據是「去名化」，難以追蹤個人身份，並非大家想像般恐怖。艾睿電子（Arrow）元器件業務亞太區科技工程副總裁尹俊民亦列舉例子，例如在消費者應用層面，「持有漫遊電話卡經過廣告牌時，廣告牌偵測到一張漫遊電話卡，便會推送有關遊客的資訊，當中會否涉及私隱問題？」

中文大學網絡編碼研究所所長楊偉豪（圖中）指，5G在AR及VR的應用層面亦非常廣泛。（區嘉俊攝）

中大楊偉豪：5G在AR及VR應用層面廣泛

中文大學網絡編碼研究所所長楊偉豪教授指，5G應用不單在娛樂上，在AR及VR的應用層面亦非常廣泛，「例如整車師傅，對住一台未拆的機器，有了AR幫助，可以立即顯示裡面的情況，再教師傅去做」。

他又說，5G技術尚有不少問題未解決，例如5G使用的頻率較高，基於物理現象，「愈高頻、愈不懂轉彎」，故穿牆、穿透力不似4G高，頻率由室外進入室內的難度較大，未來需研究高頻和低頻的涵接技術。

科技園一連3日辦5G網上研討會

香港科技園公司今日起一連3日，夥Arrow及香港中文大學舉辦網上研討會，探討5G發展技術。

參與研討會的Arrow今日亦宣布，將在位於科學園的開放式實驗室，為本地科技初創公司和創科界提供免費諮詢，支援科企，初創等在構建和管理5G和AI邊緣和終端設備上，提升其工程技術的實力。