美股分析師：美股暴跌疫情只是藉口　根本原因在於這一點

美股週四（11日）意外大跌，對於美股暴跌原因，美股分析師稱，新冠肺炎只是「藉口」，背後還有其他原因。

《鳳凰網》報道稱，第一上海證券美股分析師Chuck Li表示，11日夜美股暴跌的直接原因是新冠肺炎確診人數在美國幾個州不同幅度的上漲。復工最早的德州或為最多。這是美股崩盤的直接導火線。間接原因是金融、地產，以及與復工改善預期相關的如航空和能源等板塊，在過去兩周漲幅太大，因此有回調壓力。這也是最根本的原因。

高盛（The Goldman Sachs Group, Inc.）曾警吿稱，美股暴跌才剛剛開始。（Reuters）

此外，美國的很多散戶，疫情期間依靠政府給他們的救助資金宅在家裏。這些零售客戶把超低的周期股炒上去了。比他們專業性更強的機構，如對沖基金開始大肆做空。疫情只不過是提供了一個掩護、導火線和藉口。

針對美聯儲（Fed）的QE政策，Chuck Li表示，QE政策還會繼續一直到2022年。疫情對實體經濟造成了負面影響，使得失業率大幅上升遠遠超過聯儲局所能接受的範圍。美聯儲的職責包括維護價格穩定和維護就業，具有雙重目標，所以它是有正當理由繼續採取這樣的措施。

Chuck Li還提到，客觀來講，美聯儲在這次疫情應對上的措施是可圈可點的。尤其是在三月份金融危機時緊急出臺一系列措施，避免了金融危機的惡化和擴散，功不可沒。美聯儲在近期會議上把美國的經濟前景描述的非常悲觀，Chuck Li認為這是為了延續QE政策提供一個正當性理由，或者說藉口。

當然，也有另外一層不便於明說的原因是，特朗普政權為了贏得大選，需要美聯儲配合他刺激實體經濟，改善就業情況。而美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell），在經過早期被特朗普批評之後，變得日益順從和配合。