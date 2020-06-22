瑞幸咖啡大股東陸正耀旗下兩實體遭清算　在公司地位動搖 ？

陸正耀在瑞幸咖啡的第一大股東位置可能動搖，其在瑞幸咖啡的行政職務也面臨危機。

6月21日，開曼群島法院的一份文件顯示，瑞信集團（Credit Suisse ）牽頭的銀行贏得一項法院命令，清算瑞幸咖啡董事長陸正耀家族控制的兩家實體，以追回3.241億元（美元‧下同）的未償債務。

以瑞幸咖啡股票作為抵押，貸款銀行此前提供了5.33億元的貸款融資。《彭博》之前的消息稱，包括瑞信集團和摩根士丹利（Morgan Stanley）在內的多家銀行在以極低價格出售了陸正耀質押的股份之後，出借的保證金貸款仍面臨3億美元的缺口。

瑞幸咖啡財務造假一案，讓中概股在美國市場倍受非議。（Reuters）

陸正耀旗下兩家實體Primus Investments Fund（簡稱Primus）和Mayer Investments Fund（簡稱Mayer），請求法院允許他們通過再融資或出售資產償還債務，法院予以駁回，並稱「沒有可信的證據表明將在合理的時間內償還債務」。

查詢瑞幸咖啡招股書可知，陸正耀主要通過家族信託Haode Investment Inc.（簡稱Haode）持股瑞幸咖啡。數據顯示，Haode持有瑞幸咖啡約2.97億股股份，而由Haode全資擁有的Primus，持有1.875億瑞幸咖啡B類普通股。

此前，Primus將持有的5,625萬股瑞幸咖啡股份質押給了承銷商，以擔保貸款。需要注意的是，銀行貸款方還在英屬維爾京群島向陸正耀的家族信託基金Haode提交了清盤申請。目前尚不清楚是否有裁決結果。

6月19日，瑞幸咖啡發佈公吿稱，公司將於7月5日召開特別股東大會（EGM），討論公司董事會的改組問題，包括解除董事長陸正耀的董事任命，黎輝、劉二海的董事任命，以及獨立董事Sean Shao的任命。