港人付款習慣料改變　使用現金將不足2%

美國金融科技公司富達 （Fidelity National Information Services，FIS） 旗下的支付服務商Worldpay最新一份調查報告預計，2023年香港的電子商務市場價值將超過250億美元。

報告指出，香港現時在銀行轉賬、零售店或線上購物時，使用電子錢包的比率正迅速增長，並預計至2023年時，藉著消費者增加使用銀行轉帳及電子錢包的推動力，將預計香港電子商務市場有40%的增長。

在使用信用卡方面，信用卡普遍為港人最常用的付款方式，其中40%和45%分別為網路購物和店內消費。同時，報告指出，港人在零售購物中用現金結賬的使用率則會持續下降，預計在未來五年僅佔離線購物的2％以上。

報告亦發現，港人線上支付的習慣正在轉型。銀行轉賬 ( 以12%複合年增長率增長 ) 及電子錢包 ( 以11%複合年增長率增長 ) 持續上升，預計至2023年時，將佔整體網購48%。同時，預付方式，扣帳卡和貨到付款將的使用率，分別將以27%，14%和13%的複合年增長率全面下降，被本地消費者逐漸淘汰。

料電子錢包未來5年佔港網上購物3分1

內地方面，內地人使用電子錢包付費的習慣非常普及，其中71%和48%分別為網購和店內消費，情況與港人相反。

Worldpay 亞太區商戶解決方案總經理Phil Pomford 指出，隨著更多年輕消費者精通數碼應用，電子錢包更將在未來5年內佔香港所有線上購物的3分之1，估計相關的趨勢會持續維持。商家亦需按照消費者喜好提供不同電子錢包。