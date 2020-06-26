聯儲局限美國銀行業派息及股票回購　起碼維持至第3季末

美國聯儲局周四（25日）宣布，限制美國大型銀行派息及禁止股票回購，並至少維持至第三季末。據局方分析顯示，《新冠肺炎》可能會引發7,000億美元（5.46萬億港元）的貸款損失。消息公布後，美國銀行股在市後交易時段轉升為跌。

聯儲局表示，最大的八間銀行已自願暫停了回購，摩根大通 ( JPMorgan Chase ) 行政總裁Jamie Dimon表示，在經濟前景更明朗前，回購不太可能會恢復。投資公司Janney Montgomery Scott研究部主管Chris Marinac表示，局方的行動「並不如表面上看起來那麼糟糕」。Chris Marinac補充指，未曾想過會有任何股息的增加，並仍認為80％以上的銀行都保持股息。

銀行股曾在聯儲局宣布前上漲，富國銀行 ( Wells Fargo ) 上漲4.8％，高盛 (Goldman Sachs ) 上漲4.6％。但在收市後時段，富國銀行下跌3.4％，高盛下跌3.8％。

壓測料銀行業錄7000億美元虧損

另外，聯儲局指出，根據壓力測試的結果，共有34間大銀行將面臨高達7,000億美元貸款損失。局方表示，相關銀行似乎難以承受前所未見的經濟下行情況，加上經濟前景並不明朗，所以決定為每間銀行第三季派息金額設定上限，不可超過第二季的派息金額，亦不可超過過去四季的平均純利。

聯儲局前所未見地表示，各間銀行業在今後時間要繼續受到審查，並需重交資本分派計劃以確定有否需要繼續限制。根據安排，聯儲局將在下周一（29日）決定相關銀行可否實施資本分派計劃，然後各銀行再公布自身的派息。