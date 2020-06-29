中國5月份國有企業利潤總額按月增長251%

中國經濟正在復甦，5月份國有企業利潤大幅增長，以及基本恢復到2019年同期水準。

中國財政部網站公布，2020年5月，全中國國有及國有控股企業（以下稱國有企業）利潤按月增長，已基本恢復到2019年同期水準。1月至5月主要經濟效益指標按年降幅收窄，經濟運行顯著回升。

一、營業總收入。5月份，國有企業營業總收入按月增長4%，恢復至2019年同期水準的98.6%。1月至5月，營業總收入218,388.1億元（人民幣‧下同），按年下降7.7%。中央企業125,827.5億元，按年下降8.6%。地方國有企業92,560.6億元，按年下降6.3%。

二、營業總成本。1月至5月，國有企業營業總成本216,126.2億元，按年下降4.9%。中央企業121,927.1億元，按年下降6.2%。地方國有企業94,199.1億元，按年下降3.3%。

三、利潤總額。5月份，國有企業利潤總額按月增長251.1%，恢復至2019年同期水準的94.5%。1月至5月，利潤總額6,630.9億元，按年下降52.7%。中央企業5,285.4億元，按年下降44.7%。地方國有企業1,345.5億元，按年下降69.8%。

四、淨利潤。5月份，國有企業稅後淨利潤按月增長415%。1月至5月，稅後淨利潤3,981.6億元，按年下降61.6%，歸屬於母公司所有者的淨利潤1,565.9億元。中央企業3,585.2億元，按年下降49.6%。地方國有企業396.4億元，按年下降87.8%。