思捷計劃全球裁員1200人　香港佔100人　德國關約50家店

思捷環球(0330)公布最新重組計劃，主要重點落於可持續盈利能力，並集中在歐洲地區。

集團計劃全球性削減員工人數，預計全球性約1,200名員工受影響，包括約800名在德國的店舖員工、約300名在德國的非店舖員工以及約100名在香港的員工。該削減必須與德國的相關工人公會談判。除了於4月份公佈所披露有關管理層暫時性自願減薪外，集團亦有意向非店舖員工實行永久削減薪金及福利。

另外，思捷將再關閉店舖，目標是今年11月底關閉在德國約50家店舖，約佔半數集團在德國現時營運的店舖。截至去年6月底止年度，德國店舖為集團收入帶來約22 億元，佔集團同期總收入約17.2%。除上述措施外，集團有意透過與服務提供者重新談判合約以取得更優惠條款作為進一步減低成本。

思捷指，預計實施上述措施將會為集團節省超過9億元。同時，預計實施上述措施將會產生一次性特殊成本約5億元。該等一次性成本將會對集團截至今年6月底止整個財政年度的業績產生影響。

除重組計劃外，管理團隊也正在實施策略計劃的舉措，其中包括強化品牌目標；在所有接觸點上創建一致的客戶體驗；致力提高產品質量並特別強調可持續性；及專注於全價銷售。公司亦引入數碼工具及提高業務所有範疇的效率，藉以繼續精簡流程。