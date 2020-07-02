日本經濟研究中心﹕經濟回復至疫情前水平或待2024年

日本經濟研究中心（Japan Center for Economic Research，JCER）早前公佈了中期經濟預測，預計日本實際國內生産總值（GDP）或到2024年度才能恢復到「新冠肺炎」疫情爆發前的水平。

JCER表示，料2020年度日本經濟將收縮6.8％。按照日本國內疫情在2020年度內結束的「標準走向」，經濟將從2021年度開始恢復，但或需到2024年度才可回復至疫情前的水平。

報告亦公佈了全球疫情擴散失控、疫苗開發和普及需時「悲觀走向」下的預測。預計2020年度日本將收縮8.5％。加上全球貿易及中美摩擦激化的因素下，全球將收縮6.6％。日本在持續一段時間的低增長後，到2029年度以後將陷入負增長的常態。實際GDP亦不會恢復疫情前的水平。

另外，日本受人口少等影響下，2032年度日本GDP將會收縮。JCER預計，與未計入疫情影響的上次預測相比，到2035年度為止，GDP將損失230萬億日圓。在持續一段時間的低增長後，日本將在2029年度以後陷入負增長的常態，而實際GDP亦不會回復到疫情前的水平。2035年度就業人員的年平均工資為321萬日圓，比標準走向的386萬日圓低大約17％。