英媒﹕英國首相約翰遜　擬將華為從當地5G網絡逐步淘汰

在美國的制裁和施壓下，一度給華為「開綠燈」的英國也開始「翻臉不認人」。據《每日電訊報》上周六（4日）報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）預計在6月起草計劃，將華為從英國的5G網絡中逐步淘汰。

報道稱，官員們正在制定計劃，在6個月時間內停止在5G網絡中安裝新的華為設備，此外還將加快移除已經就位的技術。

此前英國情報機構政府通訊總部（GCHQ）就中國技術提出新的安全擔憂。GCHQ下屬的國家網絡安全中心準備的報吿總結稱，美國對華為的新制裁將迫使該公司使用不受信任的技術，可能使風險難以控制。

英國政府對華為態度發生變化。（Reuters）

5月15日，美國宣佈全面斷供華為晶片，凡是使用美國技術和設備的晶片廠商，都不能接受華為及其子公司海思的訂單。

6月30日，美國聯邦通訊委員會（FCC）發佈聲明，認定中國華為和中興通訊對美國國家安全構成威脅，禁止美國公司利用83億美元的政府寬帶補貼購買這兩家公司的設備。

約翰遜「翻臉不認人」

據《財聯社》報道，2020年1月，英國首相約翰遜根據英國情報部門的建議作出了決定，他們認為在英國5G網絡中使用華為技術是安全的，條件是把華為認定為「高風險供應商」，這樣華為就要受到35%市場份額的限制。

但在美國等多重因素影響下，曾一度堅持可以部分使用華為設備的英國首相也開始改變口徑，形容華為是「潛在敵對國家的供應商」。

在回答關於中國電訊巨頭華為參加英國5G網絡建設的問題時，英國首相對記者說，「我不希望看到國家關鍵的基礎設施存在以任何方式被潛在敵對國家供應商控制的風險」。

「分手」的代價

《財聯社》報道稱，華為已與英國等西方國家建立了很深的聯繫。2020年6月底，華為正式宣佈其位於劍橋園區的第一期規劃已經獲批，主要用於光電子的研發與製造。

南劍橋郡建設規劃會主席約翰·巴切洛（John Barcello）表示，該項目建設方案符合當地建築法規，將創造數百個就業崗位，推動當地基礎設施的建設，為該地區帶來巨大的經濟效益。

西方強行剝離華為也會對自身造成巨大損失，一方面會提高建設5G網絡的成本，另一方面也會拖慢建設速度，更多的落後地區甚至無法用上快速的網絡。

德國電信2020年6月的一份內部檔評估認為，如果德國聯邦政府反對使用華為的5G技術，該公司預計將至少損失30億歐元；而淘汰已經安裝在4G網絡關鍵部位的華為產品，可能需要長達5年的時間。

中國駐英國大使館發言人強調，希望英國政府會從本國根本利益和中英互利合作出發，堅持獨立判斷和自主決策，繼續為包括華為在內的在英中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。