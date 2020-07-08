TikTok 6月營收近億美元　為當月全球收入最高非遊戲應用

調查機構Sensor Tower數據顯示，中國短視頻應用企業TikTok是2020年6月全球收入最高的非遊戲應用，用戶支出超過9,070萬元（美元‧下同），是2019年6月營收的8.3倍。

Sensor Tower公佈，在2020年6月份全球非遊戲應用中，TikTok以9,070萬元營收排名居首位，收入按年增長8.3倍，當中有89%是來自中國抖音，而6%則是來自美國。

TikTok等三款應用在印度遭禁。（Reuters）

收入排名第二的應用是YouTube，營收按年增長48%至7,300萬元，當中有56%收入是來自美國，12%來自日本，而排名第三的是Tinder，中國另兩家企業騰訊視頻及愛奇藝則分別排名第四及第五。

中國媒體「IT之家」報道，SensorTower此前發佈的報吿顯示，2020年上半年，TikTok下載量近6億次。2020年3月，隨著全球多國因新冠肺炎疫情進入封鎖狀態，TikTok下載量激增至1.15億次，此後4月和5月下載量均保持過億。

6月29日，印度資訊技術部宣佈禁用TikTok、微信、QQ等59款中國應用。

路透社報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國「肯定在考慮」禁止包括TikTok在內的中國社交媒體應用程式。