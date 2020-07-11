中國6月手機市場：5G手機佔比超六成

撰文：孫素青
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中國信息通信研究院（信通院）周五（10日）發佈的6月中國國內手機市場運行分析報吿顯示，6月中國國內手機市場總體出貨量2,863.0萬部，按年下降16.6%。
1月至6月，中國國內手機市場總體出貨量累計1.53億部，按年下降17.7%。
單就6月的情況來看，手機市場上市新機型47款，按年增長23.7%。1月至6月，上市新機型累計216款，按年下降12.2%。
隨着5G的推廣，越來越多的消費者開始選擇5G手機。而華為等品牌更是推出摺疊手機來吸引消費者。圖為2019年11月15日正式開售的華為摺疊手機。（視覺中國）
5G手機方面，6月中國國內市場5G手機出貨量1,751.3萬部，佔同期手機出貨量的61.2%；上市新機型24款，佔同期手機上市新機型數量的51.1%。
1月至6月，中國國內市場5G手機累計出貨量6,359.7萬部、上市新機型累計105款，佔比分別為41.5%和48.6%。
6月，中國國產品牌手機出貨量2,728.3萬部，按年下降16.5%，佔同期手機出貨量的95.3%；上市新機型46款，按年增長24.3%，佔同期手機上市新機型數量的97.9%。
1月至6月，中國國產品牌手機出貨量累計1.39億部，按年下降19.2%，佔同期手機出貨量的91.0%；上市新機型累計198款，按年下降10.4%，佔同期手機上市新機型數量的91.7%。