中央緊急「降温」牛市　一面歌功頌德　一面潑「冷水」

6月底以來中國A股市場出現連續上漲的走勢，又一波「牛市」似乎即將到來。對此，中國政府和證券媒體，在一邊為中國政府利好資本市場的政策「歌功頌德」的同時，一邊又在急忙「潑水降温」，預防經濟過熱，預防場外配資，2015年中國「股災」之前的一幕又在上演。

從6月底以來，中國A股接近8個交易日的暴漲，正在讓中國的經濟管理者感到擔心。經濟過熱、國際金融套利等等潛在風險不得不防。（Reuters）

綜合媒體報道，7月10日中國A股收盤，上證綜合指數已經上漲至3383.32點，較8個交易日之前已經上漲了近398點，漲幅超過13.3%。中國的金融、白酒、煤炭、鋼鐵、房地產等藍籌股近期輪番走強。面對快速上漲的中國股市，中國政府和相關機構即希望經濟的快速恢復，又擔心股市投機和狂熱情緒的蔓延。

7月6日，官媒中國中央電視台在「新聞聯播」欄目中用時近1分鐘提及A股暴漲，將股市上漲原因歸結為「中國出色的疫情防控能力與防控成績是中國經濟復甦和股市上漲的最大動能。」

但是隨後，7月7日，中國官媒《中國證券報》則發表了題為《警惕飆漲變透支，機構期盼「健康牛」》的文章，在肯定了中國股市牛市行情之後，警示了部分階段性急漲但又缺乏堅實業績支撐，後期或有調整的可能等風險。

同日，中國另一家官方證券媒體《證券日報》則以《銀行券商板塊強勢漲停 全面牛呼聲下需保持一絲理性》為題呼籲，在市場大漲的情況下，股民保持理性，不要盲目跟風。

而相對中國官方媒體的含蓄，更加市場化的中國《證券時報》則刊出《把握變與不變 做A股理性繁榮的推動者》的標題，明確表示「投資者特別是中小投資者千萬不要好了傷疤忘了痛，放棄一夜暴富心態。」

中國官媒和相關證券媒體幾乎同時集體發聲實屬罕見。這一方面說明中國經濟，尤其是資本市場正在恢復活力，但是，另一方面也有更多來自於前期數萬億元人民幣經濟刺激計劃帶來的「貨幣衝動」，以及美元接連不斷「放水」導致的國際遊資轉向人民幣的避險因素。整個中國A股市場依然存在巨大的不確定風險。

7月8日，中國證券監督管理委員會（簡稱中國證監會）就在股市大漲之時，突然曝光了258家非法從事場外配資的平台及其運營機構名單。嚴打場外配資，在加大資本開放的同時，杜絕非法投機和惡意炒作，堅決杜絕2015年的中國「股災」的重現，這似乎正在成為中國市場監管者的重任。