莎莎首財季港澳市場同店銷售跌近72%

莎莎國際（0178）公布截至今年6月底現財政年度首季營運數據，期內營業額為5.9億元，按年跌67.9%。

其中港澳市場零售及批發業務營業額為4.06億元，按年跌74.3%；同店銷售按年跌71.9%，每宗交易平均金額為198元，按年跌42%，涉及200萬宗交易，按年跌57%。

香港及澳門以本地客銷售貢獻為主，為迎合客戶需要，正調整產品組合，加強防疫用品﹑個人護理等產品種類，既能增加原有顧客忠誠度，亦能擴寬客源。受惠於澳門特區政府於5月開始推出「消費補貼計劃」，帶動本地客的交易宗數上升，本地客銷售額於5月及6月均錄得雙位數按年增長。

公司又指出繼續實施節省成本措施，包括爭取大幅減租，以減低收支平衡點，亦在已獲批的香港政府「保就業計劃」工資補貼援助下，盡最大努力保障員工生計。

存貨金額降至8.93億元

公司表示會繼續嚴格控制存貨水平，以保留營運資金及控制存貨風險。存貨水平已由今年3月底的10億元降至8.39億元，計及「保就業計劃」工資補貼援助約6,130萬元，現金水平為6.63億元，足以應付其現時業務所需。

在現財年首季，香港及澳門以外市場包括內地及馬來西亞和電子商貿，零售及批發業務營業額跌幅為27.8%。期內內地及馬來西亞仍受新冠肺炎疫情影響，惟著隨店舖分別於3月及5月起陸續重開，銷售按年跌幅已開始收窄。