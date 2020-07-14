中信證券：呢三大因素　決定人民幣強勢能否持續

人民幣兌美元匯率重回「7」以內，對後續人民幣走勢看法，中信明明債券研究團隊認為，有三大關鍵因素的影響不容忽視。

據《新浪網》報道，中信研究團隊表示，股市帶動資金流入，人民幣匯率升值破「7」。從近期人民幣匯率的升值走勢來看，中國良好的新冠肺炎疫情防控、持續改善的基本面情況以及前期央行貨幣政策保持克制為人民幣匯率提升提供了底部支撐。

中信研究團隊認為，後續人民幣走勢有三大關鍵因素。關鍵因素一：疫情和基本面。對於後續人民幣升值趨勢能否持續的問題，中信研究團隊認為，首先從新冠肺炎疫情防控角度來看，從初期的中國全國疫情控制到近期的北京疫情控制，均體現出中國在疫情防控方面的高效應對。而從基本面表現情況來看，由於全面推進復工復產開啟較早，中國經濟基本面正處於逐步好轉的進程當中。因此從疫情和基本面因素出發，有效的疫情防控和持續好轉的基本面情況對於人民幣匯率有所支撐。同時在全球經濟重啟不斷推進、投資者風險情緒有所回暖、美國疫情出現反覆的背景下，美元避險屬性有所減弱，這也有利於人民幣匯率的走強。

貨幣政策左右人民幣匯價

關鍵因素二：央行貨幣政策。新冠肺炎疫情發生以來多國央行採取了大規模的放水為經濟提供支援，相較之下中國央行在貨幣政策方面則表現得較為克制。中國央行通過在貨幣政策方面保持相對謹慎，保留了一定的貨幣政策空間，放在全球多國央行大規模寬鬆的背景下，貨幣政策之間的差異使得人民幣匯率擁有了一定的底部支撐。

關鍵因素三：中美關係。一方面，美國總統大選逐漸臨近，特朗普（Donlad Trump）支持率不斷下滑，後續特朗普仍存有打「中國牌」的可能。另一方面，近期美國新冠肺炎疫情應對方面缺乏有效性，當日新增確診人數大幅提高，在內部矛盾激化的背景下，特朗普或存在將矛盾向外部轉移的可能，後續中美關係仍舊面臨一定的不確定性，而中美關係的波動或給人民幣帶來一定的貶值壓力。

中信研究團隊表示，後續人民幣匯率的走勢，在基本面因素和貨幣政策因素的作用下，人民幣匯率存在升值方向上的支撐，但考慮到中美關係問題上仍舊存在出現波動的可能，人民幣匯率轉強或許並非是一蹴而就。對於當前中國情況而言，過強或過弱的人民幣匯率都非最優解，保持匯率在合理範圍內的相對穩定或更有益與資本市場和經濟整體。