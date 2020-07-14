巴曙松：美國無限量化寬鬆或引通脹隱憂

新冠肺炎疫情對全球經濟造成巨大衝擊。港交所（0388）董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松表示，美國採用無限量化寬鬆（QE），雖然提供大規模流動性，但短期可能引發通縮，長期卻帶來通脹的隱憂。

他表示，背後有三個原因令到市場有可能迅速由通縮轉為通脹。首先，全球化過程本身可抑制通脹水平，但現時逆全球化大行其道。第二，全球仍面臨除疫情外的潛在衝擊，例如其他天災等。第三，現時美元計價資產已嚴重超買，若美元出現貶值，將可能促進國內通脹水平。

他補充指，如果美國最終也走向負利率，可能會推動歐洲及日本資本減持美債，為未來通脹可能增添隱憂。

中美正發生貿易脫鉤

巴曙松表示，中美貿易脫鉤正在發生，美國尋求方法完全替代中國進口貨品亦是早晚的事；又認為美國大選在即，特朗普亦可能會為爭取連任而在中美關係上「做文章」。預計，國際市場或將難回到21世紀初互利共贏的全球化狀態。

他又指，雖然美國全球領導力有衰退跡象，但無其他貨幣可代替美元地位，後者仍是市場上安全、流動性的唯一供應方。

他表示，除非美國出現嚴重影響國力的情況，例如疫情出現的死亡率顯著高出其他國家或美國放棄維護美元的公共產品特性、動輒提出凍結美債。否則美元信用一時將難以動搖。