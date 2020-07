渾水Carson Block：「Thank God」　慶幸沒沽空Tesla

知名沽空機構渾水 ( Muddy Waters ) 創辦人Carson Block周三接受《彭博》訪問時表示,「感謝主,我沒有沽空Tesla的股票」(I'm not short the stock, thank God),雖仍認為特斯拉 ( Tesla ) 的業務不可持續,但最終沒有沽空該車企。

Carson Block指自己經常就特斯拉開玩笑,指若特斯拉在申請破產時,市值或能仍有300億美元,呼籲想沽空特斯拉的人們風險自負。Carson Block亦稱,曾經建過一個特斯拉的倉位,包括購買特斯拉的可轉換債券,並利用票息所得資金,買入遠期看跌期權,但最終都是出售了有關債券,任由看跌期權到期。

Carson Block表示,拿馬斯克 ( Elon Musk ) 打賭是一回事,但沽空就是另一回事,並形容對方能夠創造奇跡,擅長「從帽子裹變出兔子」。

特斯拉現為全球市值最高車企,市值高達2,813億美元 ( 約21,809億港元 ),估值相當於預測市盈率182倍。本周股價在早段時間一度逼近1,800美元,但截至周二收市已回落至1,546美元,仍比3月中旬的低位上升近3倍。