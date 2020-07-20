家福會聯恒生銀行推計劃　教小學生電子理財

香港家庭福利會理財教育中心與恒生銀行合作推出全港首個為小學生而設的電子理財教育計劃「e$mart 理財童學會」，為期3年，目標向超過18,000名學生及1,400名家長推廣電子理財教育。

家福會委託香港大學社會科學研究中心於去年底進行「高小學生使用零用錢及電子消費情況研究」調查，分別訪問逾600名小四至小六學生及近550名家長，逾九成高小學生日常會使用八達通；愈高年級的小學生用電子貨幣支付交通以外的消費也愈見普遍。

調查亦顯示只有兩成學生會有計劃地分配零用錢於支出和儲蓄計劃上。約三成學生會紀錄消費金額，而使用八達通後仍會紀錄消費的學生就只有極少數，僅3.4%。

家福會及恒生公布調查結果。

「e$mart理財同學會」理財教育計劃以日益普及的電子消費為主題，由家福會的理財社工帶領，向高小學生及其家長循序漸進推廣正確理財觀念。理財社工會因應參加者的理財敏感度，運用專業的介入技巧，帶領參加者進行電子交易體驗遊戲及其他學習活動。

該計劃已於2019/20學年成功試行，服務近1,100位來自16間小學的高小學生及家長。恒生傳訊及企業可持續發展總監王美琪指，希望藉着由雙方聯合研發的電子交易體驗遊戲，提升學生對電子貨幣及理財教育的認識，並透過舉辦講座增進年輕父母的理財意識及技巧，從而在理財知識上促進親子交流。