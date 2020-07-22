6月A股市場新增投資者逾150萬　月新增超百萬

7月21日，中國證券登記結算官網發佈的最新數據顯示，2020年6月，市場新增投資者數量達154.9萬人，按年增長46.72%，按月增長27.58%。

《澎湃新聞》報道，具體來看，截至6月末，投資者數量合計1.68億，其中已開立A股賬戶投資者1.67億。同時，6月中國結算過戶總筆數、過戶總金額、結算總額，同樣實現明顯增長。

整體來看，現在A股市場已經確立了牛市的走勢。（Reuters）

其中，過戶總筆數合計為19.22億筆，按年增長43.32%；過戶總金額合計為116.58萬億元（人民幣‧下同），按年增長39.48%；結算總額合計為124.92萬億元，按年增長35.37%。

3月至5月，每個月新增投資者數量分別達189.12萬、164.04萬和121.41萬，較2020年前兩個月80.07萬和89.54萬的新增數量，漲幅明顯。整體來看，2020年上半年，市場共新增投資者799.08萬。

值得一提的是，近期A股市場交投活躍度明顯提升。Wind數據顯示，A股近期成交額不斷走高，截至7月21日收市，已連續14個交易日成交額突破萬億元。其中，自7月6日起，連續9個交易日的成績額超過1.5萬億元，較前期漲幅明顯。