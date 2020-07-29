香港第2季經濟收縮9%　政府料有效疫苗或療法出現前復甦仍緩慢

政府公布今年第2季香港經濟，按年收縮9%；較今年首季按年收縮9.1%，收縮幅度減少0.1個百分點。不過經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在二零二零年第二季較第一季實質輕微下跌0.1%。

政府指出，在今年第2季私人消費按年實際下跌14.5%，較今年首季的10.6%跌幅加劇。政府消費則按年上升9.6%。

政府指出，今年第2季服務輸出按年跌46.6%，服務輸入按年跌43.5%。（資料圖片）

至於本地固定資本形成總額按年下跌20.6%。

政府表示，期內貨品出口總額按年跌2.1%，較第一季的9.7%收窄7.8個百分點；貨品進口總額按年跌6.8%，跌幅按季收窄4.3個百分點。

服務輸出按年跌46.6%，服務輸入按年跌43.5%。

疫情仍是經濟前景主要威脅

政府發言人表示，由於2019冠狀病毒病繼續重創環球及本地經濟活動，香港整體經濟情況在2020年第2季仍然十分疲弱。根據預先估計數字，按年比較，第二季本地生產總值實質收縮9%，較第一季9.1%的跌幅輕微收窄。

不過，由於香港的疫情在5月和6月大致受控，內地經濟復蘇亦有助部分抵銷香港貨物出口面對的外圍不利因素，整體經濟情況在季內有轉趨穩定的跡象。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值輕微下跌0.1% 。

展望未來，2019冠狀病毒病大流行將仍是環球經濟前景的主要威脅。雖然美國和歐元區經濟似乎已走出谷底，但在有效疫苗或療法出現之前，其復蘇的路徑可能是緩慢和顛簸不平。