星展香港：新經濟股非單看市盈率　薦電商、電競等五大投資主題

美國聯儲局維持利率不變，星展香港投資總監辦公室高級投資策略師李振豪表示，在持續低息環境下，債息低企，且聯儲局無限「QE」令資產負債表擴大逾3萬億美元，資金別無他選，追逐有增長資產，股票市場是其中之一。

他在下半年投資展望視象會議上表示，展望未來有五大投資主題，包括工作無邊界，即在任何地方都可以工作，遠端工作概念將刺激晶片、手機等硬件行業；而疫情令企業佈局多元化供應鏈，部分低端及下遊工業撤出中國，令東協地區受惠。

此外，還有植物替代肉、電商和電競行業，其中電競觀眾人數急劇上升，單場電競比賽觀眾可達百萬或千萬，有龐大商機。

星展銀行零售銀行業務及財富管理高級投資策略師李振豪（右）指，展望未來有五大投資主題，包括工作無邊界、多元化供應鏈、植物替代肉、電商和電競。（許世豪攝）

不過，電商、遊戲等新經濟股今年以來升勢急勁，問到是否仍適合投資，李振豪指，整體科技股雖受疫情影響，但每股盈利跌幅較舊經濟股少，估值雖然偏高，但指新經濟股非單看市盈率，亦要考慮市盈增長率（PEG），若PEG較理想便可承托高估值。

他又指，股票市場始終會向好，疫情總會過去，給予恒指年底目標價28600點，預期下半年復甦主題將出現，尤其當疫苗突然出現後，疫情期間受壓的股票將扭轉。