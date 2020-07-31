恒指七翻身月表現平平　全月僅升168點

中國穩步復甦，7月內地製造業採購經理指數（PMI）錄51.1，按月上升0.2，連續5個月位於50以上。美股方面，Facebook、Amazon、亞馬遜等業績大超預期，盤後大升5%至6.5%，納指升44點，收報10587點。

【16:17】恒指收市報115點

恒指收市報24595點，跌115點；國指收市報10039點，跌57點，成交額為1,191.5億元。傳統上7月被視為「七翻身」之月，可是全月恒指只升168點；國指則升281點。

科技股今日走勢個別，騰訊（0700）跌0.2%，收市報534元，阿里（9988）升0.5%，收市報246元，美團（3690）跌1.6%，收市報191.9元，網易（9999）升0.7%，收市報140.8元。

港交所（0388）逆市上揚，收市報370.2元，跌2.1%。

手機設備股表現突出，瑞聲（2018）升3.6%，收市報61.7元，舜宇（2382）升1%，收市報145.9元。

至於今年表現最強的新股RITAMIX（1936），今日股價創下6.76元新高後，掉頭跌至0.79元，收市報1.1元，跌幅達82.8%，成交額8,692.3萬元。

【15:31】內地股市高收 上證重上3300點

亞太區股市低收，其中日股大跌629點或2.8%，收市報21710點，澳洲ASX 200指數收市報5927點，跌123點或2%，台灣加權指數收市報12664點，跌58點或0.5%，南韓KOSPI指數收市報2249點，跌17點或0.8%。

內地股市則高收，上證收市報3310點，升23點或0.7%，深成收市報13637點，升171點或1.3%，滬深300收市報4695點，升38點或0.8%，創業板收市報2795點，升51點或1.9%。

【12:01】恒指中午收報24764點 升53點

恒指今日早段曾升逾200點，其後一度倒跌近180點，低見24534點，中午收復失地，升53點，收報24764點。騰訊升1.5%、阿里及美團升0.9%。

港交所升2%，報370元。藥明生物日前盈喜，盤中再破頂，高見163.5元。

內地股市走勢個別，上證中午收市報3285點，跌1點或0.05%，深成中午收市報13522點，升55點或0.4%，滬深300中午收市報4662點，升6點或0.1%，創業板最新報2768點，升24點或0.9%。

【11:25】正通或獲廈門國貿入股 爆升4成

正通汽車（1728）或獲廈門國貿入股，對方持股或高達29.9%。公司發出公告，指出在7月29日，持股達51.29%的控股股東Joy Capital，與獨立第三方廈門國貿訂立一份意向書，Joy Capital擬向廈門國貿出售正通29.9%權益。

廈門國貿為廈門市政府控制的國有企業單位，據意向書每股代價不低於意向書前120個連續交易日內，於聯交所所報平均收市價溢價30%的數額。Joy Capital與潛在買家有意於未來數周內，落實並訂立正式買賣協議。公司又指出，若交易落實，廈門國貿將為為公司戰略性投資者，透過對方的規模﹑網絡及財務實力進一步發展及加強汽車經銷，及汽車金融等業務發展。正通今早曾高見1.34元，最新報1.14元，升40.7%。

【10:01】渣打曾失守40元

銀行股今早表現疲弱，昨日已公布中期業績的渣打（2888），曾失守40元，最新報40.15元，跌3.9%，將於周一公布中期業績的滙控（0005），最新報35.2元，跌1.3%；恒生（0011） 最新報125.1元，升1%。

【09:30】內地股市普遍低開

內地股市低開，上證最新報3280點，跌6點或0.2%，深成最新報13464點，跌2點或0.02%，滬深300最新報4652點，跌4點或0.1%，創業板高開3點或0.1%，最新報2747點。

【09:20】恒指高開36點

恒指高開36點，開報24747點。國指高開30點，開報10127點。蘋果業績大好，手機設備孖寶舜宇光學（2382 )升2.2%、瑞聲（2018）升2.4%。

騰訊（0700）升近1%，開報540元。港交所（0388）升近1%，開報366元。滙豐逆市跌0.4%，開報35.5元。