中國北斗相關產品已出口120餘個國家和地區　A股衛星板塊大漲

中國北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其8月3日表示，截至目前中國北斗相關產品已出口120餘個國家和地區，受此利好消息影響，A股相關板塊大漲。

據《路透》報道，中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其在當天舉行的新聞發佈會上表示，截至目前北斗相關產品已出口120餘個國家和地區並向億級以上用戶提供服務。受此影響，中國股市衛星導航概念股當天早盤大漲，其中北斗星通（BDStar）漲停。

北斗三號最好一顆組網衛星於2020年6月23日成功發射。（新華社）

發言人冉承其指出，近十年來中國衛星導航與位置服務產業總體產值年均增長20%以上並且2020年有望超過4,000億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），目前大部分智慧手機均支援北斗功能，其中支援高精度應用的手機已經上市，未來該產業計劃構建起集晶片、模塊、板卡、終端和運營服務為一體的完整產業鏈。

他強調，北斗三號現已攻克關鍵核心技術並且實現自主可控，160餘項關鍵核心技術與500餘種器部件國產化研製使該衛星核心器部件國產化率達到100%。

此外他還指出，北斗系統28nm工藝晶片已完成量產，22nm工藝晶片即將量產。

受此利好消息影響，A股衛星導航概念板塊3日早盤大漲，其中北斗星通漲停，報每股51.14元人民幣。