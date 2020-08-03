九倉半年基礎淨虧損錄逾11億元   中期息減兩成至0.2元

九龍倉集團（0004）公布中期業績，今次報告以「疫情大流行置各地經濟於困境」為題，指兇截至今年6月底止中期業績，計入投資物業重估盈餘及其它未變現會計收益或虧損，股東應佔虧損17.41億元，去年同期盈利錄24.5億元，期內基礎淨虧損11.32億元，每股基本虧損0.57元，派中期息減20%至每股20仙。

集團解釋，香港發展物業減值撥備29億元，令集團基礎淨盈利變虧損。

九倉期內收入減少31%至55.51億元，所有業務分部皆下跌，尤其內地發展物業，其確認入賬的收入錄得約60%跌幅。營業盈利因而減少32%至25.17億元。投資物業收入跌5%至19.32億元，營業盈利維持於12.27億元。至於物流收入減少4%至12.02億元，投資及其它收入減21％至11.18億元。

集團期內已簽約發展物業銷售總額達91.2億元，縱受大受疫情影響，內地已簽約銷售額仍增24%至81.6億元人民幣，確認入賬收入跌18％至42.75億元，營業盈利則跌36%至11.72億，尚未確認入賬的銷售額升14％至313.66億元。

集團表示，第一季業績固然乏善可陳，第二季亦只見內地經濟開始復甦，內地發展物業銷售及入賬受累延遲，投資物業增長動力亦受打斷，港口活動減慢而尚未見復甦跡象，另外因旅客停止外遊，酒店入住率劇跌。