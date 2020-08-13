波音7月沒有任何新訂單　2020年被取消超400架飛機訂單

美國波音公司的客戶2020年已累計取消了超400架737 MAX飛機訂單。與此同時，2020年7月波音飛機的總交付量只有4架。

中國媒體澎湃新聞8月12日報道，波音公司方面稱，7月損失了43架737 MAX飛機訂單，加上737 MAX的轉換訂單，2020年737 MAX的累計取消訂單已增加到416架。

美國波音公司的737 MAX客機6月29日在華盛頓州完成第一場重新認證的試飛。圖為這部客機當天在西雅圖市的波音機場着陸。（Reuters）

波音公司稱，基於更嚴格的會計標準，目前737 MAX的訂單取消和轉換架數為864架。

2020年7月，波音交付了4架飛機，較2019年同期的19架有所下降。這4架飛機其中一架為FedEx的767貨機，一架為DHL的777貨機，以及法航和土耳其航空的各一架787客機。2020年以來，波音飛機交付的總數為74架。

相對比的是，在737 MAX危機爆發之前，波音公司在2018年交付了創紀錄的806架飛機，而目前除了737 MAX危機，新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行也降低了市場對波音飛機的需求。

據彭博行業分析師喬治·弗格森（George Ferguson）稱，需求疲軟可能是波音787出貨量的更大拖累，因為航空公司在旅行市場急跌的情況下需要應對現金緊縮情況。他認為，如果2020年8月和9月波音787沒有訂單收益，該飛機的交付量將繼續遠遠低於波音每月10架的飛機生產率，這將增加波音必須停止787產量以保留現金的風險。「除非國際市場更快恢復，否則波音可能需要停止787飛機的建造，以使交付量能趕上來。」