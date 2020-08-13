鱷王旗下橋水上季大手增持阿里　持倉價值逾2億美元

由「鱷王」達里奧創辦﹑管理規模約1,400億美元的世界最大對沖基金橋水基金，上季度大幅增加中資股。其中，阿里巴巴（9988）罕見成為該基金的前十大重倉資產之一，躋身第六位。

橋水基金8月13日向美國證監會（SEC）提交的持倉報吿，阿里巴巴於上季躋身橋水基金美股第六大重倉股。一直以來，橋水基金前十大重倉股由ETF佔據，這次罕見地將個股調至前十大重倉。

上季橋水基金對阿里的持倉規模增幅達244%，市值為2.05億元（美元‧下同）。該基金亦有加倉蔚來，持股價值逾660萬美元，增持幅度1,028%。拼多多、京東、網易、百度和好未來等中概股也在橋水基金的加倉之列。

此外，橋水基金還大幅加倉了兩隻中國ETF，安碩中國大盤ETF和安碩MSCI中國指數ETF，兩者的加倉幅度分別為717%、486%。加倉後橋水基金持有安碩中國大盤ETF約1.90億元、安碩MSCI中國指數ETF約1.50億元， 分別位於美股組合前十大重倉的第七、第八位。

橋水基金上季末美股持倉市值為59.61億元，較一季度的50.4億元有所增加。期內橋水基金新買入137隻股票，加倉68隻股票；清倉153隻股票，減倉177隻股票。

截至上季度末，橋水基金美股組合前十大重倉包含兩隻黃金信託、兩隻跟蹤標普500指數的ETF、一隻跟蹤新興市場指數的ETF、一隻跟蹤發達國家市場指數的ETF、阿里巴巴、兩隻跟蹤中國指數的ET和一隻跟蹤歐洲、亞洲、澳洲、遠東地區市場指數的ETF。

此外該基金在清倉多隻能源股，包括埃克森美孚石油、必和必拓、英國石油、淡水河谷；減持特斯拉，減持比例為44%。