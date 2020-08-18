中國6月減持93億美債　仍為美國第二大債權國

美國財政部於8月17日發佈的數據顯示，2020年6月日本所持美債規模升至1.261萬億美元，中國所持美債則增降至1.074萬億美元。

美國財政部數據顯示，日本6月小幅增持9億美元，持倉規模達到1.261萬億美元，仍為美國第一大債權國。2020年5月，日本則減持美債61億美元。2020年日本曾連續三個月增持美債，2月一度增持規模高達566億美元。日本在2019年6月超過中國成為美國第一大債權國。

中國則減持93億美元至1.074萬億美元，仍為美國第二大債權國。2020年以來，中國在1月、2月、5月分別增持美債87億美元、137億美元、109億美元，3月、4月則分別減持107億美元、88億美元。2019年1月、2月、6月，中國分別小幅增持美債31億美元、42億美元和23億美元，在3月、4月、5月、7月、8月、9月、10月、11月、12月分別減持美債104億美元、75億美元、28億美元、22億美元、68億美元、11億美元、8億美元、124億美元、193億美元。

英國6月小幅減持2億美元至4,456億美元，持倉規模位居美債第三大持有國。2019年5月英國大幅增持223億美元，超過巴西躍居美國第三債權國。