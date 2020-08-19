摩根士丹利：三大原因將令美國陷入通脹

美國投行摩根士丹利的經濟學家團隊認為，美國將陷入通脹，並列出了三大原因，說明為何物價將以超過美聯儲（FED）和其他央行目標的速度上漲。

中國媒體新浪網8月19日報道，自摩根士丹利預測通脹將重新抬頭以來，美國消費者價格已大幅攀升，7月核心居民消費價格指數（CPI）以29年來最快速度上漲。

市場衍生的通脹預期指標已經攀升，黃金已大幅飆升。銅、鋁等大宗商品的價格也大幅上漲。

摩根士丹利經濟學家在一份最新報吿中說：「隨着經濟指標的反彈步伐不斷加快，我們認為我們已經擺脱了最嚴重的反通脹壓力，通貨再膨脹已經開始。此外，近期大宗商品價格上漲和美元貶值也將加劇通脹壓力，特別是在美國。」

諸多迹象表明，美國經濟復甦動力不足。（視覺中國）

儘管如此，美國核心CPI年率仍只有1.6%，而美聯儲青睞的通脹指標PCE價格指數通常更慢。美國7月份PCE物價指數將於近期公布。

因此，摩根士丹利經濟學家還不能宣稱他們的預測贏得了勝利。但他們提供了三大理由，說明通脹將會加速。

原因之一：他們認為積極的財政政策將繼續存在。

他們在報吿中提出：「即使在CARES法案2.0這一問題上，儘管政策制定者在一攬子計劃的規模上存在分歧，但兩黨都繼續表示需要支持經濟，這又意味着一攬子計劃的最終規模可能會更大（可能在1.5萬億美元至2萬億美元左右），而不是更小。」

這與2008年經濟衰退時的情況形成了鮮明的對比，2010年美國開始實施財政緊縮，2011年歐元區開始實施財政緊縮。

原因之二：各國央行已加大了他們的承諾，以彌補失去的通脹。

「美聯儲在這方面正一馬當先，因為它在經濟衰退開始之前就已經開始對其政策進行戰略評估，並開始強調其2%通脹目標的對稱性。 這意味着將有一個回溯期，在此期間，政策立場將保持寬鬆，直到美聯儲的既定目標實現，這為更高的通貨膨脹鋪平了道路。」

最後一個原因，也是經濟學家通常忽視的一個原因：對所謂的「貿易、科技和其他巨頭」的監管審查。

摩根士丹利經濟學家稱：「當決策者試圖檢查這些因素在加劇不平等方面的作用時，他們也可能帶來消除這三者在過去30年中產生的反通脹影響的後果。它們可能導致生產力增長基本趨勢的重大扭曲，並可能造成通貨膨脹動態的制度轉變。」