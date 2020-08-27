B站上季虧損擴大　累股價曾挫7%

被稱為B站的中國互聯網公司嗶哩嗶哩（Bilibili）今年第二季度財報，儘管當季該公司營收按年增長70%，但淨虧損持續擴大，此舉或導致該公司股價一度跌超7%。

根據嗶哩嗶哩公佈的2020年第二季度財報顯示，當季該公司營收26.2億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），按年增長70%；淨虧損為5.709億元，而2019年同期的淨虧損為3.150億元；調整後淨虧損4.75億元，而2019年同期的淨虧損為2.56億元。

用戶方面，當季嗶哩嗶哩旗下同名彈幕視頻網站月活躍用戶（MAU）達1.716億，移動端MAU達1.529億，兩者分別按年增長55％和59%；日活躍用戶（DAU）達5,050萬，按年增長52％；平均每月付費用戶（MPU 1）達1,290萬，按年增長105％。

預計2020年第三季度該公司營收將達到30.5億元至31.0億元。

彈幕視頻網站嗶哩嗶哩2018年3月28日在美國納斯達克掛牌上市。（微博@嗶哩嗶哩彈幕網）

對此嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿在財報發佈後的電話會議上表示，嗶哩嗶哩是靠內容吸引用戶，用社區留住用戶，用戶增長動力是內容出圈，而不是單純依靠買量，因此用戶的增長沒有改變平台屬性，因此目前仍然是一個高留存、高黏度的平臺。

截至美股8月26日收盤時，嗶哩嗶哩股價報48.72美元，較上一交易日上漲3.66%，但就在該份財報發佈後，其盤後股價一度從49.70美元下跌至45.59美元，跌幅超過8%。

截至發稿該公司股價報46.05美元，較26日收盤時下跌5.48%。