數碼港推出「敢創抗疫」平台　與社群初創攜手抗疫

新冠肺炎疫情肆虐，市民對防疫及抗疫的消息相當關注，為協助港人能夠適應疫境下生活，數碼港推出「敢創抗疫」一站式網上平台(https://istartup.hk/braving-the-epidemic/tc/)，網羅數碼港社群內一系列科技應用方案，為公眾及企業提供針對疫情及適應新常態的方案資訊，涵蓋「遙距學習及在家工作」、「醫療及保健護理服務」、「保險服務及支援保障」和「改善家居及工作環境」四大範疇，方便市民大眾瀏覽及搜尋資訊，切實解決社會各界所需。

因應新冠肺炎疫情帶來的嚴峻挑戰，數碼港自二月起便發起「敢創抗疫」行動，集合超過六十間社群初創積極提供不同類型的解決方案，同時結合不同初創的優勢及專長，推出聯合抗疫行動，幫助前線醫護人員、需適應在家學習的家長、學校及學生、家居隔離人士、基層家庭，以至飽受疫情衝擊的大中小企業，以科技造福社會。憑藉數碼科技影響力及迅速應變的創新方案，一系列應對新常態的智慧生活應用方案，迅速獲市場採納，「敢創抗疫」行動成功吸引本地及區內關注，不單強化香港作為國際創科樞紐的角色，促進智慧城市發展，更為社群初創帶來機遇。

數碼港行政總裁任景信表示，隨著社會在疫情下進入新常態，數碼港社群初創將熱忱化為行動，在短時間內迅速調整其應用方案，為抗疫出一分力。他們的無私奉獻，加上數碼科技的靈活多變，為社會注入積極正面的能量和影響，團結一致應對當前挑戰。我們期待能促成更多數碼科技生態系統中各持份者之間的合作，共同擁抱新常態，為社會帶來裨益。