物業管理監管局﹕已審批資助8.5億元

物業管理業監管局今天公布，截至昨日（8月26日），由民政事務總署委托監管局執行的「物業管理業界抗疫支援計劃」，包括「第一階段」（私人住宅及商住兩用樓宇）、「第二階段」（私人工商業樓宇）及「優化計劃」（延長合資格樓宇資助期及放寬資助名額）已審批資助超過8.5億元。

監管局主席謝偉銓表示，監管局本著『宜鬆不宜緊』、『宜快不宜慢』及『宜簡不宜繁』的方針進行審批工作，希望合資格樓宇及其前線物管員工能盡快受惠。『物管支援計劃』現時已批出超過8.5億元資助，惠及近4萬幢樓宇及逾13萬5千名前線員工。

監管局現階段除繼續處理申請工作外，亦已開展相關後續跟進工作，包括準備進行隨機覆核，以確保獲審批的資助妥善發放予前線物管員工。

需保留文件12個月提交當局予覆核及審計

監管局藉此機會提醒獲批資助的申請人，須盡快填寫監管局指定表格的「發放津貼報告」，以記錄實際獲發資助的員工資料。有關文件須保留最少12個月，並提交監管局，以作覆核及審計用途。

若監管局進行調查後發現有蓄意或存心虛報資料或隱瞞任何事項情況，或錯誤引導監管局以獲取計劃的資助及／或以欺騙手段不誠實地取得任何金錢利益，則申請人可被檢控。