中電委任Nicolas Tissot為財務總裁　彭達思任首席策略及變革總裁

中電控股（002）宣布，由2021年4月1日起，彭達思將出任新設立的職務，擔任集團總監兼首席策略及變革總裁，而Nicolas Tissot則獲委任為中電控股財務總裁。

彭達思（57歲）現為中電控股的執行董事及財務總裁。彭達思於2014年2月加入中電控股，同年4月1日擔任集團總監及財務總裁，並自2016年1月1日起出任中電控股的執行董事。中電解釋，彭達思新職務為監督中電營運數碼化的工作並領導企業策略的執行，同時繼續出任中電控股的執行董事。

中電控股執行董事、非執行董事及獨立執行董事列表

中電表示，Nicolas Alain Marie Tissot 將於2021年4月1日接替彭達思財務總裁㇐職。屆時，Nicolas Tissot將向首席執行官匯報，並負責中電控股的集團財務監理及匯報、集團庫務、集團稅務、集團企業財務及投資、風險管理及投資者關係事宜。

據公告，現年53歲Nicolas Tissot，擁有巴黎高等商學院的工商管理文憑及法國國立行政學院的財務檢查官資格。中電表示，為確保職務交接順利， Nicolas Tissot將於2020年9月7日開始出任副財務總裁。Nicolas Tissot曾在必維國際檢驗集團（Bureau Veritas）任副執行總裁兼首席財務官、阿爾斯通（Alstom）任首席財務官，以及在法國燃氣蘇伊士集團（現為 ENGIE 集團）出任多個高級職位，包括為比利時電力公司 Tractebel、Electrabel 的首席財務官及法國燃氣蘇伊士集團的全球天然氣和液化天然氣業務部擔任副首席執行官。