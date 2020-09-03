中信證券﹕銀行負債端壓力增加　降準機會升溫

中信證券發表報告，指出現時內地銀行負債壓力整體增加背景下，適度調整降低法定準備金率與「貨幣政策維持靈活適度」，及防範金融風險不存矛盾，僅靠公開市場操作可能難以滿足銀行間的流動性需求，適度降準仍有必要。

報告指出，近期市場對銀行負債端情況較為擔憂，有關銀行負債荒的討論日益劇烈。從銀行負債角度來看，各家銀行存款營銷壓力增加。從同業存單發行情況來看，銀行主動負債成本不斷增加，接近第4季，政府債券融資壓力及跨季壓力已令銀行間流動性偏低。

報告指出，存款速度減慢已令銀行難以保持穩定充裕的準備金水平。中小銀行存款增加，導致準備金結構出現變化。由於新增存款集中於中小銀行，超額存款準備金逐漸向中小銀行轉移，將導致資金面更波動，及常規公開市場工具調節效率的減弱。

報告又指出，銀行間流動性期限結構更缺乏穩定性。除存款結構變化，還應當關注準備金池總增及其組成變化。目前銀行準備金在總量處於縮減狀態之餘，其整體穩定程度降低，前期降準帶來的資金面相對穩定難再維持。

該行指出，降準可以達到促進「社融降成本」與「向實體經濟讓利」的政策目標。在商業銀行體系負債端壓力逐漸增加的時點，人民銀行降準可能性增加。此時降準釋放的超額準備金，預料更多會被銀行用於穩定其準備金結構，認為不會偏離靈活適度及防範金融風險政策方針，並有利完成既定政策。